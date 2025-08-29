Бывший СССР
Лукашенко рассказал американцам о несклоняемом Китае

Лукашенко: Китай нельзя поставить на колени или наклонить
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool/ Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с США убеждал представителей Вашингтона, что Китай не получится поставить на колени. Его слова о несклоняемом Китае передает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, КНР «нельзя поставить на колени или наклонить». Лукашенко привел в подтверждение своих слов решение президента США Дональда Трампа об отмене тарифов против Пекина.

«Почему? Потому что такая мощная империя, какой являются Соединенные Штаты Америки, не может обойтись без Китая», — объяснил решение Вашингтона президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что привезет на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае несколько мешков своей картошки. По словам белорусского лидера, он намерен подарить их главам других государств.

