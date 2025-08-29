Медведь напал на женщину во время утренней пробежки

На Аляске медведь набросился на женщину и протащил ее сто метров

На Аляске бурый медведь напал на 36-летнюю женщину, совершавшую утреннюю пробежку вдоль реки. Об этом сообщает Alaska News Source.

Зверь выбежал из зарослей и атаковал женщину всего в 50 метрах от ее дома. Хищник протащил жертву около ста метров до соседнего участка, где их обнаружил местный житель. Пострадавшая с серьезными ранениями лица и головы оставалась в сознании. Ее экстренно госпитализировали вертолетом в больницу города Анкоридж.

К поискам животного привлекли инспекторов дикой природы, полиции и департамента рыболовства, но найти его так и не удалось.

Это уже пятое нападение на полуострове Кенай в 2025 году. Жителям рекомендовано сохранять бдительность, не надевать наушники во время прогулок и носить с собой медвежий спрей.

Ранее в селе Липтовский Ян на севере Словакии медведь напал на туриста возле популярной Станишовской пещеры. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.