Белоусов: Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета

Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета, об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов на заседании коллегии МО РФ, передает РИА Новости.

Он рассказал о создании единой цифровой среды министерства, уточнив, что одним из достижений в этой сфере стало создание государственной системы единого воинского учета.

Кроме того, приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», добавил министр.

Ранее Белоусов заявил, что в России увеличили план по набору на военную службу по контракту. По его словам, комплектование войск является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в зоне специальной военной операции (СВО).