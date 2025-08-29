Россия
Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета

Белоусов: Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета, об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов на заседании коллегии МО РФ, передает РИА Новости.

Он рассказал о создании единой цифровой среды министерства, уточнив, что одним из достижений в этой сфере стало создание государственной системы единого воинского учета.

Кроме того, приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», добавил министр.

Ранее Белоусов заявил, что в России увеличили план по набору на военную службу по контракту. По его словам, комплектование войск является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в зоне специальной военной операции (СВО).

