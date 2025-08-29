Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

bnMAP.pro: Самые бюджетные в Москве новостройки продаются в районе Некрасовка

Самую дешевую «первичку» в Москве можно найти в районе Некрасовка. Где в столице экспонируются самые бюджетные новостройки, выяснили аналитики платформы bnMAP.pro. Результаты исследования публикует РБК.

По статистике на июль, в Некрасовке квадратный метр в новостройке обойдется в среднем в 190,3 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Косино-Ухтомский район, где средняя стоимость составляет 212,3 тысячи рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкает Новогиреево с 228 тысячами рублей за квадратный метр. Следом идут Щербинка (244,2 тысячи рублей), Бибирево (245,5 тысячи рублей) и Внуково (257,1 тысячи рублей).

Ранее сообщалось о спаде цен на вторичную недвижимость в России. Готовое жилье подешевело сразу в трети городов страны. Сильнее всего стоимость снизилась в Калужской области и Краснодарском крае. Снижение стоимости в сегменте специалисты объясняют слабым спросом и недоступной ипотекой.