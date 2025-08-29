На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зарегистрирована мощная вспышка класса М1.0

На Солнце утром в пятницу, 29 августа, зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности — М1.0. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышка была зафиксирована учеными в 07:16 по московскому времени. Событие длилось 9 минут. Между тем в Telegram-канале лаборатории уточнили, что, несмотря на высокий риск воздействия случившегося на Землю, геомагнитная обстановка на планете будет спокойной.

25 августа стало известно, что на Солнце произошла мощнейшая за последние два месяца вспышка класса M4.6. Астрономы отметили, что поводом для ее возникновения послужило резкое увеличение активности, связанное с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных центров, которые произвели очень мощные выбросы плазмы. Максимум излучения наблюдался в 08:24 по московскому времени.