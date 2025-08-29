Бывший СССР
На Украине напомнили о количестве дронов в России и задались вопросом о своих возможностях

Дубинский: Россия производит 6 тыс. «Гераней» в месяц, а Украина не готова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, напомнил о количестве дронов «Герань», которые производит Россия, и задался вопросом о возможностях Украины.

Он уточнил, что в РФ ежемесячно производится шесть тысяч ударных беспилотников, такие данные приводит Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, а Киев не готов к подобным объемам, если не произойдет урегулирования конфликта.

Нардеп отметил, что российская сторона готова к потенциальному срыву мирного процесса, которого, по его мнению, добиваются Европа и президент Украины Владимир Зеленский. «А что готово у нас? Ракета "Фламинго"?» — задался вопросом Дубинский.

Ранее депутат Рады назвал фейком ракету «Фламинго» и «дроновый щит», о котором Киев рассказывал союзникам. По его словам, на производстве дронов воруют, и возможное расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ударит по главному нарративу властей о том, что страна держится на «дроновом щите».

