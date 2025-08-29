Назван окончательный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи

Головин и Сафонов вызваны в сборную России на матчи с Катаром и Иорданией

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи в сентябре. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В списке вызванных игроков 30 футболистов. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук.

Среди приглашенных Карпиным футболистов два дебютанта. Это защитник ЦСКА Матвей Лукин и голкипер «Зенита» Денис Адамов.

Сборная России проведет два товарищеских матча в сентябре. 4 сентября команда Карпина сыграет в Москве с Иорданией, а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром. Команда с весны 2022 года отстранена от международных соревнований и может проводить только товарищеские матчи.