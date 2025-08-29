Экономика
08:25, 29 августа 2025Экономика

Названо количество ввезенных в Россию китайских автомобилей в 2024 году

Моргулов: В Россию в 2024 году ввезли 1,1 млн китайских автомобилей на $21 млрд
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Россию за 2024 год ввезли 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия — один из крупнейших покупателей автотехники из Китая. Помимо этого Моргулов подчеркнул, что модельный ряд весьма разнообразен.

Посол уточнил, что он будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений российских потребителей.

Ранее стало известно, что за последние 12 месяцев количество желающих избавиться от китайских премиальных автомобилей взлетело в три раза, при этом их средний возраст в объявлениях снизился с 2,1 до 1,9 года, а средняя стоимость продажи упала с 5,17 миллиона рублей до 4,86 миллиона.

