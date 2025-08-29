Названо условие выхода Трампа из урегулирования украинского конфликта

Политолог Дудаков: Трамп пока не выйдет из урегулирования украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе из урегулирования украинского конфликта в случае, если будут исчерпаны все рычаги давления на стороны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

«Все последние месяцы указывают на то, что Трамп продолжает шантажировать всех участников украинского процесса, пытаясь заставить их прийти к некоему консенсусу. Говорить, что США уже вышли из урегулирования нельзя, потому что продолжаются поставки вооружений, продолжаются дискуссии и переговоры», — сказал политолог.

Трамп, как уверен Дудаков, еще не принял решение о выходе из урегулирования украинского конфликта. Политолог считает, что американский президент не оставит попыток надавить на стороны.

«Чтобы Трамп самоустранился, нужно, чтобы прошло больше времени и чтобы были использованы все рычаги давления. А рычагов еще много, включая возможность шантажировать стороны. И, пока Трамп не воспользуется всеми вариантами, он не выйдет», — считает Дудаков.

Ранее сообщалось, что глава США отказался считать Зеленского невиновным в отсутствии мира на Украине, отметив, что «для танго нужны двое». Таким образом, Трамп пригрозил Киеву санкциями и таможенными пошлинами.