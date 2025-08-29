Экономика
09:59, 29 августа 2025Экономика

Названо время высокого спроса на такси с детскими креслами 1 сентября

Яндекс Go: Спрос на такси вырастет на 20-25 процентов утром 1 сентября
Константин Паршин (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Аналитики Яндекс Go прогнозируют значительное увеличение количества заказов такси с детскими удерживающими устройствами с началом учебного года. Спрос может вырасти на 20-25 процентов утром 1 сентября, когда семьи поедут на праздничные школьные линейки.

В День знаний, который в этом году выпадает на понедельник, пик заказов ожидается с 7 до 9 утра и продлится до 10:00. Количество желающих поехать на такси в среднем увеличится на 11 процентов по сравнению с началом предыдущей недели. Базовые тарифы сервиса не изменятся, но в период наибольшего ажиотажа может автоматически включиться повышающий коэффициент. Он временно срабатывает во время большого наплыва заказов, когда водителей не хватает.

Сейчас поездки с детьми в сервисе можно осуществлять по тарифу «Детский» или по любому другому, предварительно выбрав опцию «Детское кресло» или «Свое кресло». Всего с января 2025 года в сервисе совершено 48,5 миллиона поездок с детьми.

Число активных водителей с детскими удерживающими устройствами к началу школьного сезона выросло на 34 процента за прошедший год. Однако в праздник на линии их может быть недостаточно, так как часть водителей повезут своих детей в школу.

В сервисе действует ежегодное удвоение чаевых в День знаний. Эта мера помогает мотивировать водителей активнее выходить на линию и сократить время ожидания в моменты пикового спроса. В прошлом году в ходе этой акции пассажиры оставили чаевых в четыре раза больше, чем в любой другой день месяца.

Как подчеркнули в компании, поездки с детьми в сервисе выполняют только водители, которые прошли дополнительную подготовку и имеют среднюю оценку 4,95. Они обучены правильно устанавливать и регулировать кресла, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.

