Названы лучшие продукты для работы памяти

Терапевт Мамина: Черника, брокколи и апельсины помогают думать быстрее

Некоторые продукты помогают думать быстрее и лучше запоминать, рассказала врач-терапевт, диетолог Арина Мамина. Продукты для работы памяти она перечислила в беседе с Ufatime.ru.

По словам Маминой, для памяти полезны ягоды. Например, черника, ежевика и клубника содержат антиоксиданты, защищающие мозг от старения, а клюква и малина снижают воспаление, что важно для ясности ума, объяснила врач.

Полезными для памяти овощами терапевт назвала брокколи и шпинат, которые содержат витамин К и лютеин, улучшающие скорость мышления. Также она порекомендовала добавить в рацион свеклу, которая расширяет сосуды, и сырую морковь, которая содержит лютеолин — вещество, защищающее от возрастного ухудшения памяти.

Кроме того, для стимуляции памяти Мамина посоветовала есть апельсины, киви, авокадо, яблоки с кожурой, грецкие орехи и миндаль, жирную рыбу, темный шоколад. «Важно, что горсть орехов или ягод каждый день даст больше пользы, чем килограмм раз в месяц», — заключила врач.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала продукты, которые снижают риск деменции. По ее словам, таким эффектом обладает брокколи.