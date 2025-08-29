Наука и техника
17:05, 29 августа 2025Наука и техника

Названы особенности превращающей танки в металлолом «Малки»

«Ростех»: 100-килограммовый снаряд САУ «Малка» превращает танки в металлолом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка», которая ведет огонь снарядами весом более 100 килограммов, превращает танки в металлолом. Особенности самоходной пушки назвала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что в результате глубокой модернизации орудие получило новую ходовую часть, а также модернизированное оборудование связи, управления и контроля. Это позволило повысить скорость развертывания и открытия огня. Известны случаи, когда от запроса на артиллерийскую поддержку до поражения цели прошло менее трех минут.

«203-миллиметровые снаряды "Малки" обладают большой разрушительной мощностью. Гаубица может "сложить" укрепленный объект, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом», — говорится в сообщении.

«Ростех» подчеркнул, что на тяжелый снаряд «Малки» слабо влияют погодные условия и ветер, а поражающие факторы от взрыва боеприпаса сохраняют убойное действие в радиусе до ста метров. Поэтому «Малка» — это эффективное средство контрбатарейной борьбы.

В ноябре 2024 года в «Ростехе» сообщили, что вся мощь САУ «Малка» раскрывается в режиме одновременного огневого налета. В этом режиме установка выпускает несколько снарядов, которые летят по различным траекториям и практически одновременно поражают цель.

