Неизвестные обезглавили статую легендарного военачальника

Japan Today: В Японии неизвестные обезглавили статую Тоетоми Хидэеси в Нагое

В Японии неизвестные обезглавили статую Тоетоми Хидэеси, установленную около входа в торговую галерею в Нагое, провинция Айти. Об этом сообщает Japan Today.

Отсутствие головы у статуи легендарного военачальника XVI века обнаружил 23 августа посетитель торгового центра. Он сообщил об этом администрации. Статуя из армированного пластика была подарена галерее в 2013 году и считалась ее символом. Опознать вандалов пока не удалось. Администрация торгового центра собирается подать заявление в полицию по поводу происшествия.

Как пишет Japan Today, ранее аналогичные статуи других полководцев также подвергались атакам вандалов. В 2022 году неизвестные свалили с постамента статую Токугавы Иэясу, а за три года до этого кто-то оторвал руки статуе Оды Нобунаги.

Нобунагу, Хидэеси и Иэясу в Японии уважительно называют «тремя героями», так как они сделали огромный вклад в объединение страны в Эпоху воюющих провинций XV-XVII веков. Все трое родились в Нагое или около нее и особенно почитаются в этом городе.

