Новая функция редактора Word вызвала скандал

Функция автосохранения текстового редактора Word возмутила пользователей

Корпорация Microsoft объявила, что текстовый редактор Word будет автоматически сохранять все файлы пользователей. На это обратило внимание издание Windows Central.

В новой сборке Word под номером 2509 появилась функция автосохранения. В компании рассказали, что программа будет постоянно сохранять прогресс в документах, над которыми работает пользователь, и размещать их в облачном хранилище OneDrive. Журналисты заметили, что многие пользователи негативно отреагировали на новую опцию.

Так, пользователь под ником Languageservicesco61

на странице Tech Community компании Microsoft заявил, что против того, что ему навязали новую функцию. Также он заметил, что облачный сервис OneDrive является крайне ненадежным. «Я никогда не пользуюсь OneDrive и удалил его со всех своих устройств», — поддержал его пользователь Rick_B. «Мне нужно, чтобы мои данные хранились приватно. Я отключу облачное хранилище тут же, как эта функция начнет работу», — возмутился комментатор под ником GarethTheNerd. В Microsoft пока никак не прокомментировали скандал.

На странице с описанием новой функции говорится, что при наличии автосохранения пользователи могут быть спокойными, если их компьютер внезапно выключится или сломается. Также сохраненные в облаке файлы будут доступны на всех поддерживаемых устройствах.

Ранее корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки популярных версий офисных приложений Office. Версии Office 2016 и 2019 перестанут поддерживать 14 октября 2025 года.