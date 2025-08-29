Бывший СССР
Один постсоветский лидер высказался о ядерных испытаниях

Токаев призвал отказаться от ядерных испытаний и выступил за разоружение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Необходимо добиваться ядерного разоружения и полного отказа от подобных испытаний. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Х.

«Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться», — написал он.

Токаев подчеркнул, что мировое сообщество должно принимать совместные усилия для ядерного разоружения. Такую публикацию он написал по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний.

Ранее стало известно, что Россия построит Атомную электростанцию (АЭС) в Казахстане. Окончательное решение о площадке для АЭС также приняли относительно недавно — в феврале. Строить станцию будут в поселке Улькен в Алматинской области.

