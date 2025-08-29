Россия
Операторы БПЛА уничтожили бойцов ВСУ на правом берегу Днепра

Евгений Силаев
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

Сначала оператор разведывательного дрона заметил перемещение бойцов ВСУ. Полученные разведданные были переданы в командный пункт, откуда поступила задача уничтожить цель.

«Расчет выдвинулся на заранее подготовленную позицию для нанесения огневого воздействия по противнику. Двумя FPV-дронами оператор с позывным Ямполь обрушил вход в подвал здания. Далее специалист методично и точно сбросами уничтожил личный состав ВСУ, находившийся в подвале одноэтажного здания», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что пулеметчики группировки войск «Днепр» уничтожили более 30 БПЛА «Баба-яга» в Херсонской области.

