11:06, 29 августа 2025Экономика

Описаны сценарии снижения ключевой ставки ЦБ

Зампред ВТБ Пьянов описал два сценария снижения ставки Центробанка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов описал два сценария снижения ключевой ставки Центробанка на грядущем заседании в сентябре, передает РБК.

По его словам, 12 сентября будут обсуждаться два варианта: снижение на 100 или на 200 базисных пунктов (один или два процентных пункта). «Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу», — признался Пьянов.

Банк России начал цикл снижения ключевой ставки в июне. За несколько прошедших с тех пор заседаний ставка снизилась с 21 до 18 процентов годовых.

Ранее декан экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы, доктор экономических наук Юрий Мосейкин предсказывал снижение ставки в пределах двух процентных пунктов. «Наблюдая тенденцию последнего времени, мы можем констатировать, что она ярко выраженная понижающая. И можно ожидать, что следующий шаг Центробанка будет тоже в сторону понижения. Размер этого понижения зависит от многих факторов», — сказал эксперт.

