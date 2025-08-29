Определена неожиданная причина развития инфаркта

JAHA: Бактерии из ротовой полости могут способствовать развитию инфаркта

Ученые обнаружили, что к развитию инфаркта миокарда может быть причастна скрытая бактериальная инфекция. В новом исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association (JAHA), специалисты проанализировали образцы атеросклеротических бляшек у 217 пациентов, имеющих проблемы с сосудами.

Результаты показали: почти у половины образцов присутствовала ДНК вириданс-стрептококков — бактерий, обычно живущих в полости рта. Они образовывали биопленки прямо в центре атеросклеротических бляшек, оставаясь «невидимыми» для иммунной системы. Пока бляшка была целой, иммунный ответ не запускался, но при ее разрыве бактерии проникали в окружающие ткани, активировали рецепторы TLR2 и провоцировали воспаление, что могло привести к разрушению сосудистой стенки и инфаркту.

Исследователи также отметили: наличие этих бактерий значительно чаще встречалось у пациентов с тяжелым атеросклерозом и у тех, кто страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это указывает на возможную связь хронических бактериальных инфекций с риском фатальных осложнений при ишемической болезни сердца.

В начале августа ученые нашли способ запускать восстановление сердечной мышцы у взрослых пациентов, перенесших инфаркт.