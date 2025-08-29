В конце августа в России отмечают православный праздник Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас. Как и два Спаса до этого — Медовый и Яблочный — этот праздник сочетает в себе православные и народные традиции. Как празднуют Ореховый Спас, какие традиции связаны с этим днем, на какие приметы стоит обратить внимание, что можно и чего нельзя делать в Ореховый Спас, читайте на «Ленте.ру».
Дата
Ореховый Спас отмечается каждый год в одну и ту же дату — 29 августа. В 2025 году праздник выпадает на пятницу.
- Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Православные накануне, 28 августа, отметили Успение. Попразднство — дни после праздника, когда Церковь на богослужения продолжает упоминать отмеченное событие.
- Почитание врача мученика Диомида. Целитель Диомид Тарсянин пострадал во времена христианских гонений при императоре Диоклетиане (IV век).
- Почитание икон Божией Матери Федоровская и «Торжество Пресвятой Богородицы».
Суть праздника
Ореховый Спас — народное название православного праздника Перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. Сокращенно его называют Спас Нерукотворный.
Помимо церковных, с праздником связаны и народные традиции, бытовавшие на Руси: сбор урожая орехов, последний день жатвы, торговля холстами и полотнами. Из-за этого у праздника много народных названий — Ореховый, Холщовый, Хлебный Спас.
Кроме того, этот Спас называют Третьим. Из-за того, что он идет после двух других августовских Спасов — Медового и Яблочного.
В народе Спасами называют три праздника православной церкви: Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, Преображение Господне, Спас Нерукотворный. Само слово «Спас» обозначает Спасителя Иисуса Христа
Медовый Спас — народное название православного праздника Происхождения (Изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня. Отмечается каждый год 14 августа.
Согласно преданию, по причине болезней, которые часто распространялись среди жителей Константинополя в августе, власти утвердили обычай выносить на дороги и улицы частицу Креста, на котором был распят Иисус. Вплоть до праздника Успения Богородицы все горожане могли поклониться святыне и помолиться о здравии и выздоровлении.
На Руси праздник прозвали Медовым Спасом, так как в это время пасечники активно собирали урожай меда и несли его на освящение в храмы.
Яблочным Спасом называют праздник Преображение Господне. Он отмечается каждый год 19 августа.
Православные верующие в этот день вспоминают события на горе Фавор. Согласно Евангелию, Иисус Христос поднялся на гору вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, чтобы открыть им свою божественную природу.
Яблочным Спас называют из-за того, что на Руси в это время снимали первый урожай яблок.
История праздника
В день Спаса Нерукотворного верующие вспоминают историю появления нерукотворного образа Иисуса Христа.
Согласно преданию, правитель сирийского города Едессы Авгарь заболел проказой, которую никто не мог исцелить. Узнав о Христе и творимых им чудесах, он послал к Спасителю своего живописца, чтобы тот запечатлел образ Христа. Вдобавок Авгарь написал Мессии письмо с просьбой прийти и вылечить его.
В Иерусалиме художник скоро отыскал Христа, но ему никак не удавалось запечатлеть образ — к Иисусу было сложно приблизиться из-за большого количества слушающих его людей. Тогда живописец встал на высоком камне и попытался издали сделать набросок, но и это ему никак не удавалось.
Вдруг Христос сам подозвал посланника Авгаря и передал ему письмо с обещанием прислать ученика, который исцелит больного. Затем Иисус попросил принести воду и убрус: Мессия умыл лицо, вытер воду, и на полотне чудесным образом запечатлелся его божественный лик — Спас Нерукотворный.
Авгарь, получив святыню, исцелился от болезни. Более того, обликом Христа царь украсил городские ворота. Спас Нерукотворный долгие годы покровительствовал Едессе и ее жителям.
Много лет спустя один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Чтобы уберечь нерукотворный образ, местный епископ заложил святыню глиняной доской и кирпичами. Так, спустя годы, местные жители забыли о Спасе Нерукотворном.
Вновь о нем вспомнили в 545 году, когда персидский царь Хозрой I осадил Едессу. Положение города казалось безнадежным, но местному епископу явилась Богородица и велела достать из замурованной ниши образ Христа. К удивлению горожан, в указанном месте действительно сохранилась святыня — с ней совершили крестный ход, и войско неприятеля отступило.
После этого слава о чудесном образе распространилась по всему Востоку, а в 944 году Спас Нерукотворный выкупил и торжественно перенес из Едессы в Константинополь император Константин Багрянородный.
Спас Нерукотворный — один из самых известных иконографических образов Иисуса Христа. На иконах, как правило, изображается убрус с ликом Христа, обращенным к зрителю. Есть образы, где полотно сверху по краям держат ангелы.
В образе Спаса Нерукотворного видели покровительство и защиту. По этой причине русские войска его часто помещали на знамена. Сегодня Спас Нерукотворный — главная икона Вооруженных сил России. На ней изображен лик Иисуса Христа в окружении образов Богородицы, архангела Михаила и покровителей войск: Федора Ушакова, Александра Невского, Андрея Первозванного и других святых.
Народные традиции
На Руси православный праздник Спас Нерукотворный оброс народными традициями. Об этом говорят разнообразные названия — Ореховый, Холщовый, Хлебный Спас.
Ореховый Спас
Название Ореховый Спас отсылает к тому, что крестьяне в этот период собирали урожай лесных орехов. На Спас было принято готовить угощения и заготовки на зиму, а также относить орехи на освящение в церковь.
Холщовый Спас
Называют этот день и Холщовым Спасом, или Спасом на полотне. Во-первых, в память о предании об убрусе, на котором отпечатался лик Христа. Во-вторых, из-за того, что раньше в некоторых регионах в это время проходили ярмарки торговцев холстами и текстилем.
Первый Спас на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зеленых горах холсты продают
Хлебный Спас
Название «Хлебный» Спас получил потому, что на этот период выпадали Спожинки — дни окончания жатвы, уборки с полей злаковых культур. Сохранилось несколько поговорок об этой традиции, например, такая: «Хорошо, если Спас — на полотне, а хлебушко — на гумне!»
Крестьяне в день Спаса пекли хлеб из муки нового урожая. По случаю православного праздника угощение освящали в храмах.
Третий Спас хлеба припас
Что можно и нельзя делать
В народе не сложилось особых запретов на Ореховый Спас. Церковь тоже не накладывает на верующих строгих ограничений.
Напротив, можно последовать народной традиции и провести Ореховый Спас так:
- посетить службу в храме по случаю праздника Перенесения Спаса Нерукотворного;
- приготовить праздничную трапезу: испечь хлеб или пирог с орехами;
- сделать заготовки на зиму из нового урожая орехов или яблок.
Приметы
С Ореховым Спасом связано немало примет. Они рассказывают о погоде, урожае, поведении животных. В частности сохранились такие народные наблюдения:
- «Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса»;
- «В этот день змеи уходят в норы»;
- «Если журавль отлетит к Третьему Спасу, на Покров будет морозно»;
- «Гроза на Ореховый Спас — к теплой осени»;
- «Если в этом году уродилась пшеница, в следующем жди богатого урожая орехов»;
- «Солнечная и теплая погода — к скорому бабьему лету»;
- «Дожди с грозами — к теплой осени».