Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:10, 29 августа 2025Россия

Ореховый Спас в 2025 году: суть, история, традиции и приметы

Россияне отмечают Ореховый Спас
Анна Минеева

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В конце августа в России отмечают православный праздник Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас. Как и два Спаса до этого — Медовый и Яблочный — этот праздник сочетает в себе православные и народные традиции. Как празднуют Ореховый Спас, какие традиции связаны с этим днем, на какие приметы стоит обратить внимание, что можно и чего нельзя делать в Ореховый Спас, читайте на «Ленте.ру».

Дата

Ореховый Спас отмечается каждый год в одну и ту же дату — 29 августа. В 2025 году праздник выпадает на пятницу.

Что еще отмечает православная церковь 29 августа

  • Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Православные накануне, 28 августа, отметили Успение. Попразднство — дни после праздника, когда Церковь на богослужения продолжает упоминать отмеченное событие.
  • Почитание врача мученика Диомида. Целитель Диомид Тарсянин пострадал во времена христианских гонений при императоре Диоклетиане (IV век).
  • Почитание икон Божией Матери Федоровская и «Торжество Пресвятой Богородицы».

Суть праздника

Ореховый Спас — народное название православного праздника Перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. Сокращенно его называют Спас Нерукотворный.

Помимо церковных, с праздником связаны и народные традиции, бытовавшие на Руси: сбор урожая орехов, последний день жатвы, торговля холстами и полотнами. Из-за этого у праздника много народных названий — Ореховый, Холщовый, Хлебный Спас.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Кроме того, этот Спас называют Третьим. Из-за того, что он идет после двух других августовских Спасов Медового и Яблочного.

В народе Спасами называют три праздника православной церкви: Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, Преображение Господне, Спас Нерукотворный. Само слово «Спас» обозначает Спасителя Иисуса Христа

Что отмечают во время Медового и Яблочного Спасов

Медовый Спас — народное название православного праздника Происхождения (Изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня. Отмечается каждый год 14 августа.

Согласно преданию, по причине болезней, которые часто распространялись среди жителей Константинополя в августе, власти утвердили обычай выносить на дороги и улицы частицу Креста, на котором был распят Иисус. Вплоть до праздника Успения Богородицы все горожане могли поклониться святыне и помолиться о здравии и выздоровлении.

На Руси праздник прозвали Медовым Спасом, так как в это время пасечники активно собирали урожай меда и несли его на освящение в храмы.

Яблочным Спасом называют праздник Преображение Господне. Он отмечается каждый год 19 августа.

Православные верующие в этот день вспоминают события на горе Фавор. Согласно Евангелию, Иисус Христос поднялся на гору вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, чтобы открыть им свою божественную природу.

Яблочным Спас называют из-за того, что на Руси в это время снимали первый урожай яблок.

История праздника

В день Спаса Нерукотворного верующие вспоминают историю появления нерукотворного образа Иисуса Христа.

Согласно преданию, правитель сирийского города Едессы Авгарь заболел проказой, которую никто не мог исцелить. Узнав о Христе и творимых им чудесах, он послал к Спасителю своего живописца, чтобы тот запечатлел образ Христа. Вдобавок Авгарь написал Мессии письмо с просьбой прийти и вылечить его.

В Иерусалиме художник скоро отыскал Христа, но ему никак не удавалось запечатлеть образ — к Иисусу было сложно приблизиться из-за большого количества слушающих его людей. Тогда живописец встал на высоком камне и попытался издали сделать набросок, но и это ему никак не удавалось.

Вдруг Христос сам подозвал посланника Авгаря и передал ему письмо с обещанием прислать ученика, который исцелит больного. Затем Иисус попросил принести воду и убрус: Мессия умыл лицо, вытер воду, и на полотне чудесным образом запечатлелся его божественный лик — Спас Нерукотворный.

Авгарь, получив святыню, исцелился от болезни. Более того, обликом Христа царь украсил городские ворота. Спас Нерукотворный долгие годы покровительствовал Едессе и ее жителям.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Много лет спустя один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Чтобы уберечь нерукотворный образ, местный епископ заложил святыню глиняной доской и кирпичами. Так, спустя годы, местные жители забыли о Спасе Нерукотворном.

Вновь о нем вспомнили в 545 году, когда персидский царь Хозрой I осадил Едессу. Положение города казалось безнадежным, но местному епископу явилась Богородица и велела достать из замурованной ниши образ Христа. К удивлению горожан, в указанном месте действительно сохранилась святыня — с ней совершили крестный ход, и войско неприятеля отступило.

После этого слава о чудесном образе распространилась по всему Востоку, а в 944 году Спас Нерукотворный выкупил и торжественно перенес из Едессы в Константинополь император Константин Багрянородный.

Икона «Спас Нерукотворный»

Спас Нерукотворный — один из самых известных иконографических образов Иисуса Христа. На иконах, как правило, изображается убрус с ликом Христа, обращенным к зрителю. Есть образы, где полотно сверху по краям держат ангелы.

В образе Спаса Нерукотворного видели покровительство и защиту. По этой причине русские войска его часто помещали на знамена. Сегодня Спас Нерукотворный — главная икона Вооруженных сил России. На ней изображен лик Иисуса Христа в окружении образов Богородицы, архангела Михаила и покровителей войск: Федора Ушакова, Александра Невского, Андрея Первозванного и других святых.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Народные традиции

На Руси православный праздник Спас Нерукотворный оброс народными традициями. Об этом говорят разнообразные названия — Ореховый, Холщовый, Хлебный Спас.

Ореховый Спас

Название Ореховый Спас отсылает к тому, что крестьяне в этот период собирали урожай лесных орехов. На Спас было принято готовить угощения и заготовки на зиму, а также относить орехи на освящение в церковь.

Холщовый Спас

Называют этот день и Холщовым Спасом, или Спасом на полотне. Во-первых, в память о предании об убрусе, на котором отпечатался лик Христа. Во-вторых, из-за того, что раньше в некоторых регионах в это время проходили ярмарки торговцев холстами и текстилем.

Первый Спас на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зеленых горах холсты продают

народная поговорка

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Хлебный Спас

Название «Хлебный» Спас получил потому, что на этот период выпадали Спожинки — дни окончания жатвы, уборки с полей злаковых культур. Сохранилось несколько поговорок об этой традиции, например, такая: «Хорошо, если Спас — на полотне, а хлебушко — на гумне

Крестьяне в день Спаса пекли хлеб из муки нового урожая. По случаю православного праздника угощение освящали в храмах.

Третий Спас хлеба припас

народная поговорка

Что можно и нельзя делать

В народе не сложилось особых запретов на Ореховый Спас. Церковь тоже не накладывает на верующих строгих ограничений.

Напротив, можно последовать народной традиции и провести Ореховый Спас так:

  1. посетить службу в храме по случаю праздника Перенесения Спаса Нерукотворного;
  2. приготовить праздничную трапезу: испечь хлеб или пирог с орехами;
  3. сделать заготовки на зиму из нового урожая орехов или яблок.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Приметы

С Ореховым Спасом связано немало примет. Они рассказывают о погоде, урожае, поведении животных. В частности сохранились такие народные наблюдения:

  • «Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса»;
  • «В этот день змеи уходят в норы»;
  • «Если журавль отлетит к Третьему Спасу, на Покров будет морозно»;
  • «Гроза на Ореховый Спас — к теплой осени»;
  • «Если в этом году уродилась пшеница, в следующем жди богатого урожая орехов»;
  • «Солнечная и теплая погода — к скорому бабьему лету»;
  • «Дожди с грозами — к теплой осени».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинскую рекордсменку по погружениям уличили в подрыве «Северных потоков»

    В Германии отказались поддержать проект Мерца

    Россиянам назвали способ сэкономить на отоплении

    Инвалид отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкий лед

    Высокопоставленного чиновника-педофила поймали на живца и отпустили

    ИИ-помощника пилота внедрят в течение нескольких лет

    Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах

    Площадь пожара в Геленджике снова увеличилась

    В Петербурге раскрыли число знающих русский язык детей мигрантов

    С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости