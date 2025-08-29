Ореховый Спас в 2025 году: суть, история, традиции и приметы

Россияне отмечают Ореховый Спас

В конце августа в России отмечают православный праздник Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас. Как и два Спаса до этого — Медовый и Яблочный — этот праздник сочетает в себе православные и народные традиции. Как празднуют Ореховый Спас, какие традиции связаны с этим днем, на какие приметы стоит обратить внимание, что можно и чего нельзя делать в Ореховый Спас, читайте на «Ленте.ру».

Дата

Ореховый Спас отмечается каждый год в одну и ту же дату — 29 августа. В 2025 году праздник выпадает на пятницу.

Что еще отмечает православная церковь 29 августа Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Православные накануне, 28 августа, отметили Успение. Попразднство — дни после праздника, когда Церковь на богослужения продолжает упоминать отмеченное событие.

Православные накануне, 28 августа, отметили Успение. Попразднство — дни после праздника, когда Церковь на богослужения продолжает упоминать отмеченное событие. Почитание врача мученика Диомида. Целитель Диомид Тарсянин пострадал во времена христианских гонений при императоре Диоклетиане (IV век).

Целитель Диомид Тарсянин пострадал во времена христианских гонений при императоре Диоклетиане (IV век). Почитание икон Божией Матери Федоровская и «Торжество Пресвятой Богородицы».

Суть праздника

Ореховый Спас — народное название православного праздника Перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. Сокращенно его называют Спас Нерукотворный.

Помимо церковных, с праздником связаны и народные традиции, бытовавшие на Руси: сбор урожая орехов, последний день жатвы, торговля холстами и полотнами. Из-за этого у праздника много народных названий — Ореховый, Холщовый, Хлебный Спас.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Кроме того, этот Спас называют Третьим. Из-за того, что он идет после двух других августовских Спасов — Медового и Яблочного.

В народе Спасами называют три праздника православной церкви: Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, Преображение Господне, Спас Нерукотворный. Само слово «Спас» обозначает Спасителя Иисуса Христа

Что отмечают во время Медового и Яблочного Спасов Медовый Спас — народное название православного праздника Происхождения (Изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня. Отмечается каждый год 14 августа. Согласно преданию, по причине болезней, которые часто распространялись среди жителей Константинополя в августе, власти утвердили обычай выносить на дороги и улицы частицу Креста, на котором был распят Иисус. Вплоть до праздника Успения Богородицы все горожане могли поклониться святыне и помолиться о здравии и выздоровлении. На Руси праздник прозвали Медовым Спасом, так как в это время пасечники активно собирали урожай меда и несли его на освящение в храмы. Яблочным Спасом называют праздник Преображение Господне. Он отмечается каждый год 19 августа. Православные верующие в этот день вспоминают события на горе Фавор. Согласно Евангелию, Иисус Христос поднялся на гору вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, чтобы открыть им свою божественную природу. Яблочным Спас называют из-за того, что на Руси в это время снимали первый урожай яблок.

История праздника

В день Спаса Нерукотворного верующие вспоминают историю появления нерукотворного образа Иисуса Христа.

Согласно преданию, правитель сирийского города Едессы Авгарь заболел проказой, которую никто не мог исцелить. Узнав о Христе и творимых им чудесах, он послал к Спасителю своего живописца, чтобы тот запечатлел образ Христа. Вдобавок Авгарь написал Мессии письмо с просьбой прийти и вылечить его.

В Иерусалиме художник скоро отыскал Христа, но ему никак не удавалось запечатлеть образ — к Иисусу было сложно приблизиться из-за большого количества слушающих его людей. Тогда живописец встал на высоком камне и попытался издали сделать набросок, но и это ему никак не удавалось.

Вдруг Христос сам подозвал посланника Авгаря и передал ему письмо с обещанием прислать ученика, который исцелит больного. Затем Иисус попросил принести воду и убрус: Мессия умыл лицо, вытер воду, и на полотне чудесным образом запечатлелся его божественный лик — Спас Нерукотворный.

Авгарь, получив святыню, исцелился от болезни. Более того, обликом Христа царь украсил городские ворота. Спас Нерукотворный долгие годы покровительствовал Едессе и ее жителям.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Много лет спустя один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Чтобы уберечь нерукотворный образ, местный епископ заложил святыню глиняной доской и кирпичами. Так, спустя годы, местные жители забыли о Спасе Нерукотворном.

Вновь о нем вспомнили в 545 году, когда персидский царь Хозрой I осадил Едессу. Положение города казалось безнадежным, но местному епископу явилась Богородица и велела достать из замурованной ниши образ Христа. К удивлению горожан, в указанном месте действительно сохранилась святыня — с ней совершили крестный ход, и войско неприятеля отступило.

После этого слава о чудесном образе распространилась по всему Востоку, а в 944 году Спас Нерукотворный выкупил и торжественно перенес из Едессы в Константинополь император Константин Багрянородный.

Икона «Спас Нерукотворный» Спас Нерукотворный — один из самых известных иконографических образов Иисуса Христа. На иконах, как правило, изображается убрус с ликом Христа, обращенным к зрителю. Есть образы, где полотно сверху по краям держат ангелы. В образе Спаса Нерукотворного видели покровительство и защиту. По этой причине русские войска его часто помещали на знамена. Сегодня Спас Нерукотворный — главная икона Вооруженных сил России. На ней изображен лик Иисуса Христа в окружении образов Богородицы, архангела Михаила и покровителей войск: Федора Ушакова, Александра Невского, Андрея Первозванного и других святых.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Народные традиции

На Руси православный праздник Спас Нерукотворный оброс народными традициями. Об этом говорят разнообразные названия — Ореховый, Холщовый, Хлебный Спас.

Ореховый Спас

Название Ореховый Спас отсылает к тому, что крестьяне в этот период собирали урожай лесных орехов. На Спас было принято готовить угощения и заготовки на зиму, а также относить орехи на освящение в церковь.

Холщовый Спас

Называют этот день и Холщовым Спасом, или Спасом на полотне. Во-первых, в память о предании об убрусе, на котором отпечатался лик Христа. Во-вторых, из-за того, что раньше в некоторых регионах в это время проходили ярмарки торговцев холстами и текстилем.

Первый Спас на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зеленых горах холсты продают народная поговорка

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Хлебный Спас

Название «Хлебный» Спас получил потому, что на этот период выпадали Спожинки — дни окончания жатвы, уборки с полей злаковых культур. Сохранилось несколько поговорок об этой традиции, например, такая: «Хорошо, если Спас — на полотне, а хлебушко — на гумне!»

Крестьяне в день Спаса пекли хлеб из муки нового урожая. По случаю православного праздника угощение освящали в храмах.

Третий Спас хлеба припас народная поговорка

Что можно и нельзя делать

В народе не сложилось особых запретов на Ореховый Спас. Церковь тоже не накладывает на верующих строгих ограничений.

Напротив, можно последовать народной традиции и провести Ореховый Спас так:

посетить службу в храме по случаю праздника Перенесения Спаса Нерукотворного; приготовить праздничную трапезу: испечь хлеб или пирог с орехами; сделать заготовки на зиму из нового урожая орехов или яблок.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Приметы

С Ореховым Спасом связано немало примет. Они рассказывают о погоде, урожае, поведении животных. В частности сохранились такие народные наблюдения: