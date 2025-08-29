Отдых компании россиян в Европе обошелся им почти в два миллиона рублей

Самый дорогой отдых в августе 2025 года обошелся компании россиян почти в два миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что рекордную сумму потратила группа из четырех соотечественников, в числе которых был один ребенок. Они две недели отдыхали в четырехзвездочном отеле в приморском городе Форте-деи-Марми в Италии. Причем в стоимость проживания были включены только завтраки.

На втором месте в рейтинге самых дорогих заграничных путешествий оказался отпуск россиян в другом европейском городе — Париже. Три соотечественника шесть дней проживали в пятизвездочном отеле, расположенном в настоящем замке. Такая поездка обошлась туристам в 1,5 миллиона рублей. Питание в стоимость номера не входило.

На третьем месте — недельный отдых семьи из четырех человек (включая ребенка) на турецком курорте Белек. Проживание в пятизвездочном отеле «все включено» стоило 1,2 миллиона рублей.

Кроме того, в топ попали отпуска россиян в Лондоне и Каннах. В пятизвездочном отеле в столице Великобритании соотечественник отдохнул за 1,2 миллиона рублей (питание в сумму не входило), а за проживание в пятизвездочном отеле на Лазурном берегу два других путешественника отдали 1 миллион рублей.

