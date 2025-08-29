«Лента.ру» опубликовала подборку открыток и поздравлений с Ореховым Спасом

Сегодня, 29 августа, отмечают Ореховый Спас — в народе его еще называют Хлебным. Когда-то в этот день праздновали завершение сбора урожая, а теперь провожают лето и встречают осень. Скачать бесплатно более 40 красивых открыток и поздравлений на Ореховый Спас можно в материале «Ленты.ру».

Открытки с Ореховым Спасом

Открытка на Ореховый Спас с теплыми словами Изображение: «Шедеврум»

Оригинальная открытка на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

Открытка для православных на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

«Пусть в вашем доме всегда пахнет свежей выпечкой, а в кладовых хранятся запасы, собранные с любовью. Желаю, чтобы за вашим столом всегда собирались близкие люди, а разговоры велись душевные и теплые. Пусть каждый кусочек хлеба напоминает о щедрости земли, а каждый орешек — о мудрости природы. Будьте здоровы, счастливы и благополучны!»

Картинка с поздравлением на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка на Хлебный Спас Изображение: Dall-E 3

Открытка для православных на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

«Надеюсь, в этот день ваш дом наполнится уютом, как аромат только что испеченного хлеба, а жизнь будет такой же насыщенной, как спелые орехи. Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили мир и согласие, а заботы оборачивались радостными хлопотами. Пусть запасы на зиму радуют глаз, а сердце согревают добрые воспоминания. Берегите тепло домашнего очага!»

Душевная открытка для поздравления с Ореховым Спасом Изображение: Dall-E 3

Открытка для православных на Ореховый Спас Изображение: «Шедеврум»

Бесплатная открытка с Ореховым Спасом Изображение: «Шедеврум»

«Пусть у вас будет много доброго хлеба — и буквального, и того, что означает достаток и благополучие. Желаю, чтобы этот праздник принес вам умиротворение и чувство благодарности за все дары, которые у вас есть. Храните традиции и передавайте их своим детям!»

Оригинальная открытка на Ореховый Спас Изображение: «Шедеврум»

Красивая картинка на Ореховый Спас Изображение: «Шедеврум»

«Пусть ваша жизнь будет такой же щедрой, как осенний урожай, и такой же теплой, как свежий хлеб. Желаю, чтобы в вашем доме всегда находилось место и для труда, и для праздника, и для тихих радостей. Пусть орехи в ваших руках раскрываются легко, а хлеб на столе никогда не переводится. Будьте счастливы и здоровы!»

Открытка для православных на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка на Ореховый Спас Изображение: «Шедеврум»

«Пусть в вашем доме всегда будет уютно, как в детстве у бабушки, где пахло свежим хлебом и сушеными орехами. Желаю, чтобы ваши закрома не пустели, а сердце не знало печали. Пусть этот день подарит вам простые, но такие важные радости — вкусный обед, душевные разговоры и ощущение полного благополучия. Храните тепло семейного очага!»

Открытка на Хлебный Спас с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

Картинка с поздравлением на Хлебный Спас Изображение: Dall-E 3

«Желаю, чтобы ваш стол ломился от даров земли, а в доме царила атмосфера добра и уюта. Чтобы хлеб в вашем доме всегда был мягким, а орехи — сладкими как мед. Пусть этот праздник напомнит, как важно ценить простые моменты — совместную трапезу, тихие вечера и радость общения с близкими. Будьте благополучны и счастливы!»

Красивая картинка на Ореховый Спас Изображение: «Шедеврум»

Открытка на Ореховый Спас Изображение: «Шедеврум»

«Пусть в вашей жизни будет много светлых дней, как этот праздник, когда природа щедро одаривает нас своими дарами. Желаю, чтобы хлеб на вашем столе символизировал достаток, а орехи — крепкое здоровье. Пусть в вашем доме всегда пахнет свежей выпечкой и царит атмосфера любви и взаимопонимания!»

Красивая открытка на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

Душевная открытка для поздравления с Ореховым Спасом Изображение: «Шедеврум»

«Пусть этот праздник подарит вам ощущение полного счастья и благодарности за все хорошее, что у вас есть. Будьте здоровы и благополучны!»

Бесплатная открытка с Ореховым Спасом Изображение: Dall-E 3

Открытка для православных на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

«Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил достаток, а на столе стоял свежий хлеб, символизирующий благополучие. Пусть этот день принесет вам радость простых вещей — вкусной еды, душевных бесед и теплых воспоминаний. Храните друг друга!»

Картинка с поздравлением на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

Открытка на Ореховый Спас с теплыми словами Изображение: «Шедеврум»

«Желаю, чтобы этот праздник стал поводом собраться всей семьей, поблагодарить за урожай и порадоваться простым, но таким важным вещам. Будьте счастливы, здоровы и любимы!»

Открытка для православных на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

Оригинальная открытка на Ореховый Спас Изображение: «Шедеврум»

Картинки со стихами на Ореховый Спас

«Третий Спас на двор стучится,

Пахнет хлебом и орехом.

Пусть подольше лето длится

И ваш дом наполнит смехом!»

Поздравление в стихах на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

«Щелкнем орехи на счастье,

Хлеб разделим с добром.

Пусть в этот день все ненастья

Навеки покинут ваш дом!»

Открытка со стихами на Ореховый Спас Изображение: «Шедеврум»

«Третий Спас орехи дарит,

Хлеб душистый на столе.

Будьте щедростью богаты,

Как земля в своей красе!»

Картинка со стихами на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

«Август клонится к закату,

Спас последний на пороге.

Новой осени мы рады!

Счастья всем, кому вы дороги!»

Поздравление в стихах на Ореховый Спас Изображение: Dall-E 3

«Спас последний лето кончает,

Орехи в корзине стучат.

Пусть удача вас окрыляет,

Как осенний ласковый взгляд!»

Открытка со стихами на Ореховый Спас Изображение: «Шедеврум»

Главное об Ореховом Спасе

Ореховый, или Хлебный, Спас — это народно-церковный праздник, который всегда отмечают 29 августа. Он завершает цикл летних Спасов. В православной традиции в этот день почитают Нерукотворный образ Христа — легендарное полотно, которое, по преданию, проявилось само по себе и стало прижизненным изображением Иисуса.

В народе праздник связан с окончанием жатвы и началом осени: к этому времени созревали грецкие орехи, завершали уборку хлеба и освящали новый урожай. На ярмарках продавали холсты (отсюда еще одно название — Спас на Холстах), а в домах пекли караваи из свежей муки, готовили ореховые настойки и запасали дары природы на зиму.

Считалось, что богатый урожай орехов сулит достаток, а щедрый стол — благополучие в семье. Праздник объединял молитву, труд и радость от первых плодов осени, знаменуя переход от лета к новому сезону

Фото: el alce web / Unsplash

Обычаи и традиции

Освящение орехов и хлеба — в церковь несли грецкие орехи (реже — лесные) и караваи из муки нового урожая.

— в церковь несли грецкие орехи (реже — лесные) и караваи из муки нового урожая. Ярмарки и торговля — продавали холсты, зерно, орехи.

— продавали холсты, зерно, орехи. Запасы на зиму — начинали заготавливать орехи, сушили грибы, пекли хлеб.

— начинали заготавливать орехи, сушили грибы, пекли хлеб. Вода и колодцы — чистили источники, освящали воду.

— чистили источники, освящали воду. Запреты — нельзя ссориться, сквернословить и отказывать в помощи нуждающимся.

Приметы