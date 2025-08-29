Сегодня, 29 августа, отмечают Ореховый Спас — в народе его еще называют Хлебным. Когда-то в этот день праздновали завершение сбора урожая, а теперь провожают лето и встречают осень. Скачать бесплатно более 40 красивых открыток и поздравлений на Ореховый Спас можно в материале «Ленты.ру».
Открытки с Ореховым Спасом
«Пусть в вашем доме всегда пахнет свежей выпечкой, а в кладовых хранятся запасы, собранные с любовью. Желаю, чтобы за вашим столом всегда собирались близкие люди, а разговоры велись душевные и теплые. Пусть каждый кусочек хлеба напоминает о щедрости земли, а каждый орешек — о мудрости природы. Будьте здоровы, счастливы и благополучны!»
«Надеюсь, в этот день ваш дом наполнится уютом, как аромат только что испеченного хлеба, а жизнь будет такой же насыщенной, как спелые орехи. Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили мир и согласие, а заботы оборачивались радостными хлопотами. Пусть запасы на зиму радуют глаз, а сердце согревают добрые воспоминания. Берегите тепло домашнего очага!»
«Пусть у вас будет много доброго хлеба — и буквального, и того, что означает достаток и благополучие. Желаю, чтобы этот праздник принес вам умиротворение и чувство благодарности за все дары, которые у вас есть. Храните традиции и передавайте их своим детям!»
«Пусть ваша жизнь будет такой же щедрой, как осенний урожай, и такой же теплой, как свежий хлеб. Желаю, чтобы в вашем доме всегда находилось место и для труда, и для праздника, и для тихих радостей. Пусть орехи в ваших руках раскрываются легко, а хлеб на столе никогда не переводится. Будьте счастливы и здоровы!»
«Пусть в вашем доме всегда будет уютно, как в детстве у бабушки, где пахло свежим хлебом и сушеными орехами. Желаю, чтобы ваши закрома не пустели, а сердце не знало печали. Пусть этот день подарит вам простые, но такие важные радости — вкусный обед, душевные разговоры и ощущение полного благополучия. Храните тепло семейного очага!»
«Желаю, чтобы ваш стол ломился от даров земли, а в доме царила атмосфера добра и уюта. Чтобы хлеб в вашем доме всегда был мягким, а орехи — сладкими как мед. Пусть этот праздник напомнит, как важно ценить простые моменты — совместную трапезу, тихие вечера и радость общения с близкими. Будьте благополучны и счастливы!»
«Пусть в вашей жизни будет много светлых дней, как этот праздник, когда природа щедро одаривает нас своими дарами. Желаю, чтобы хлеб на вашем столе символизировал достаток, а орехи — крепкое здоровье. Пусть в вашем доме всегда пахнет свежей выпечкой и царит атмосфера любви и взаимопонимания!»
«Пусть этот праздник подарит вам ощущение полного счастья и благодарности за все хорошее, что у вас есть. Будьте здоровы и благополучны!»
«Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил достаток, а на столе стоял свежий хлеб, символизирующий благополучие. Пусть этот день принесет вам радость простых вещей — вкусной еды, душевных бесед и теплых воспоминаний. Храните друг друга!»
«Желаю, чтобы этот праздник стал поводом собраться всей семьей, поблагодарить за урожай и порадоваться простым, но таким важным вещам. Будьте счастливы, здоровы и любимы!»
Картинки со стихами на Ореховый Спас
«Третий Спас на двор стучится,
Пахнет хлебом и орехом.
Пусть подольше лето длится
И ваш дом наполнит смехом!»
«Щелкнем орехи на счастье,
Хлеб разделим с добром.
Пусть в этот день все ненастья
Навеки покинут ваш дом!»
«Третий Спас орехи дарит,
Хлеб душистый на столе.
Будьте щедростью богаты,
Как земля в своей красе!»
«Август клонится к закату,
Спас последний на пороге.
Новой осени мы рады!
Счастья всем, кому вы дороги!»
«Спас последний лето кончает,
Орехи в корзине стучат.
Пусть удача вас окрыляет,
Как осенний ласковый взгляд!»
Главное об Ореховом Спасе
Ореховый, или Хлебный, Спас — это народно-церковный праздник, который всегда отмечают 29 августа. Он завершает цикл летних Спасов. В православной традиции в этот день почитают Нерукотворный образ Христа — легендарное полотно, которое, по преданию, проявилось само по себе и стало прижизненным изображением Иисуса.
В народе праздник связан с окончанием жатвы и началом осени: к этому времени созревали грецкие орехи, завершали уборку хлеба и освящали новый урожай. На ярмарках продавали холсты (отсюда еще одно название — Спас на Холстах), а в домах пекли караваи из свежей муки, готовили ореховые настойки и запасали дары природы на зиму.
Считалось, что богатый урожай орехов сулит достаток, а щедрый стол — благополучие в семье. Праздник объединял молитву, труд и радость от первых плодов осени, знаменуя переход от лета к новому сезону
Обычаи и традиции
- Освящение орехов и хлеба — в церковь несли грецкие орехи (реже — лесные) и караваи из муки нового урожая.
- Ярмарки и торговля — продавали холсты, зерно, орехи.
- Запасы на зиму — начинали заготавливать орехи, сушили грибы, пекли хлеб.
- Вода и колодцы — чистили источники, освящали воду.
- Запреты — нельзя ссориться, сквернословить и отказывать в помощи нуждающимся.
Приметы
- Хороший урожай орехов — к богатству и сытой зиме.
- Журавли улетают — к ранним заморозкам.
- Гроза — к теплой осени.