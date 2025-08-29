Россия
Переживший оккупацию ВСУ россиянин подписал контракт на следующий день после освобождения

ТАСС: Переживший оккупацию ВСУ курянин подписал контракт с отрядом «Барс-Курск»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Переживший оккупацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) житель Курской области подписал контракт с отрядом «Барс-Курск» на следующий день после освобождения и стал нести службу в приграничье. Об этом рассказал его сослуживец с позывным Аркон, пишет ТАСС.

По его словам, вместе с женой новобранец жил в приграничном населенном пункте, который несколько месяцев находился в оккупации ВСУ. Сейчас россиянин служит добровольцем в Глушковском районе.

«Их каждый день практически выводили [для расправ], каждый день измывались над ними, и люди уже отчаялись. Когда им удалось освободиться, он отправил супругу к родителям и следующим днем вступил в наши ряды», — рассказал Аркон.

Ранее сообщалось, что глава атакованного ВСУ Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул должность и подписал контракт с отрядом «Барс-Курск».

