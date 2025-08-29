Моя страна
20:13, 29 августа 2025

Первоклассник покорил Эльбрус и стал рекордсменом

Первоклассник из Севастополя Дима Назаров покорил Эльбрус и установил рекорд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «КП Крым. Новости Симферополя и Керчи»

Самая высокая гора Европы покорилась семилетнему жителю Севастополя. Первоклассник Дима Назаров вместе с отцом и его друзьями поднялся на Восточную вершину Эльбруса, на высоту 5621 метр над уровнем моря. Об этом сообщил «КП-Крым».

Для мальчика горы уже давно стали привычной средой. Его отец, Сергей Назаров, астрофизик и опытный альпинист, с раннего возраста брал сына в походы. Но именно последнее восхождение стало особенным, поскольку может принести Диме место в Книге рекордов России как самому юному покорителю Эльбруса.

«Никто не верил, что Димас покорит Эльбрус, но я точно знал: сын меня не подведет», — рассказал Сергей Назаров.

Сейчас все документы для регистрации достижения уже направлены экспертам. Если рекорд подтвердят, Дима войдет в историю российского альпинизма.

Ранее спортсмены в составе сборной команды Омской области установили рекорд России и мира на заплыве по озеру Байкал.

