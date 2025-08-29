Медведчук: Из Украины хотят сделать государство-лимитроф

Страны Запада хотят превратить Украину в лишенное суверенитета государство-лимитроф. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Из планов размещения европейских войск на Украине хорошо видно, что из нее хотят сделать "санитарную зону", государство-лимитроф, начисто лишенную субъектности и суверенитета», — заявил Медведчук.

По его словам, судьба у подобных государств состоит в том, чтобы в конце концов был поглощенными истинными сторонами конфликта.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «козлом с колокольчиком» для Европы. По его словам, позиция Лондона «только вырисовывается». Он выразил мнение, что если Великобритания хочет взять Украину под свое управление, то ей выгодно прекращение конфликта с заменой Зеленского.