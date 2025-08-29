Площадь пожара в Геленджике снова увеличилась

МЧС: Площадь пожара в Геленджике возросла до 39 га

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 гектаров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«За последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды», — уточнили в министерстве.

Подчеркивается, что для тушения привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники.

Пожар разгорелся 28 августа в районе села Криница после падения обломков беспилотника. Угроза для местных жителей отсутствует. Пламенем оказалась окружена группа туристов из 23 человек — они отдыхали на нудистском пляже. Их эвакуировали.