Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:18, 29 августа 2025Россия

Площадь пожара в Геленджике снова увеличилась

МЧС: Площадь пожара в Геленджике возросла до 39 га
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 гектаров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«За последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды», — уточнили в министерстве.

Подчеркивается, что для тушения привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники.

Пожар разгорелся 28 августа в районе села Криница после падения обломков беспилотника. Угроза для местных жителей отсутствует. Пламенем оказалась окружена группа туристов из 23 человек — они отдыхали на нудистском пляже. Их эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинскую рекордсменку по погружениям уличили в подрыве «Северных потоков»

    В Германии отказались поддержать проект Мерца

    Россиянам назвали способ сэкономить на отоплении

    Инвалид отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкий лед

    Высокопоставленного чиновника-педофила поймали на живца и отпустили

    ИИ-помощника пилота внедрят в течение нескольких лет

    Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах

    Площадь пожара в Геленджике снова увеличилась

    В Петербурге раскрыли число знающих русский язык детей мигрантов

    С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости