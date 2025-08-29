Культура
15:31, 29 августа 2025

Популярного американского рэпера заметили на свидании с российской блогершей

Американского рэпера Post Malone заметили на свидании с Дианой Коркуновой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Paru / Cobra Team / Backgrid / Legion-Media

Популярного американского исполнителя Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) заметили на свидании с инфлюэнсером из России Дианой Коркуновой. Соответствующие кадры публикует PeopleTalk.

Пара была замечена в Милане. На кадрах артист одет в ковбойскую шляпу, рубашку и джинсы, а блогерша в нежно-голубое платье с бантом. На одном из снимков Коркунова с улыбкой фотографирует исполнителя с поклонниками.

Ранее сообщалось, что Post Malone передумал приезжать в Россию из-за политической обстановки. До этого в сети писали, что рэпер якобы выступит в Санкт-Петербурге в середине ноября, а переговоры с организаторами уже достигли финальной стадии.

