Популярного американского рэпера заметили на свидании с российской блогершей

Американского рэпера Post Malone заметили на свидании с Дианой Коркуновой

Популярного американского исполнителя Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) заметили на свидании с инфлюэнсером из России Дианой Коркуновой. Соответствующие кадры публикует PeopleTalk.

Пара была замечена в Милане. На кадрах артист одет в ковбойскую шляпу, рубашку и джинсы, а блогерша в нежно-голубое платье с бантом. На одном из снимков Коркунова с улыбкой фотографирует исполнителя с поклонниками.

Ранее сообщалось, что Post Malone передумал приезжать в Россию из-за политической обстановки. До этого в сети писали, что рэпер якобы выступит в Санкт-Петербурге в середине ноября, а переговоры с организаторами уже достигли финальной стадии.