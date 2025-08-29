Силовые структуры
20:55, 29 августа 2025

После взрыва на заправке в российском регионе возбудили уголовное дело

В Дагестане СК возбудил уголовное дело после взрыва на заправке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва на автозаправочной станции в районе села Сулевкент. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по стате 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ране в сети появилось видео взрыва. Четыре человека получили ожоги разной степени тяжести. Как сообщило региональное МЧС, пожар начался после того, как во время перекачки газа произошла разгерметизация газовоза. Угроза распространения огня на расположенный рядом частный жилой дом была предотвращена.

