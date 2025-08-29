29 августа в России отмечают День подразделений специального назначения Внутренних войск (ВВ) МВД России, в мире празднуют Международный день действий против ядерных испытаний, а также День рождения мотоцикла. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 29 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День подразделений специального назначения ВВ МВД России

29 августа 1977 года в СССР была сформирована учебная рота специального назначения (УРСН), которая стала основной для знаменитого отряда спецназа «Витязь». Праздник, приуроченный к этому событию, был установлен в 2006 году. (С 5 апреля 2016 года Внутренние войска МВД России реорганизованы в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации — Росгвардия.)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Праздники в мире

Международный день действий против ядерных испытаний

Этот День Генеральная Ассамблея ООН установила в 2009 году, в том числе с подачи руководства Казахстана. Там 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон, где за сорок лет произвели почти 500 испытаний.

По данным ООН, за всю историю в мире провели более 2000 ядерных испытаний. Как правило, их жертвами становились люди из наиболее уязвимых групп населения. Разрушительные последствия выходят за пределы границ государств и воздействуют на окружающую среду, здоровье людей, продовольственную безопасность и развитие экономики.

День рождения мотоцикла

29 августа 1885 года немецкий инженер и конструктор Готтлиб Даймлер получил патент на первый в мире мотоцикл. Устройство было похоже на обычный велосипед, но с моторчиком, позволяющим ехать со скоростью до 12 километров в час. Кстати, первым мотоциклистом стал не сам Готтлиб, а его сын — Пауль Даймлер. На новом транспортном средстве он смог проехать десять километров.

Это неофициальный праздник, но любители мотоспорта традиционно отмечают его мотопробегами, фестивалями, байк-парадами и тест-драйвами новых моделей.

Фото: Uwe Anspach / dpa / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 29 августа

День прогулок по крышам;

День бархатных туфелек;

День спорта в Индии;

День посадки деревьев в Аргентине.

Какой церковный праздник 29 августа

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа

Согласно преданию, в евангельские времена правитель города Едессы Авгарь узнал о великих чудесах Христа и уверовал в него как в Божьего сына. Он написал Иисусу письмо с просьбой прийти и исцелить его от проказы — с посланием Авгарь отправил в Палестину своего живописца Ананию, чтобы тот запечатлел Мессию. В Иерусалиме Анания не смог приблизиться к Христу, так как во время проповеди его окружила большая толпа. Тогда он встал на высокий камень и попытался издалека написать портрет Мессии.

Внезапно Иисус сам подозвал его по имени и передал для Авгаря письмо, в котором пообещал прислать своего ученика для исцеления. Потом Христос попросил принести воду и холст — омыв свое лицо, он вытер влагу холстом, после чего на нем отпечатался лик Спасителя. Анания принес своему правителю письмо и нерукотворный образ, после чего Авгарь исцелился. С тех пор жители города много лет поклонялись изображению Христа, а в 944 году его с почестями перенесли в Константинополь.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 августа

День памяти мученика Диомида врача;

День памяти мучеников 33-х Палестинских;

День памяти преподобного Херимона Египетского;

Приметы на 29 августа

29 августа в народе принято отмечать Ореховый спас. На Руси в этот день люди выходили собирать урожай орехов, а после освящали их в храме.

Если удалось в этот день собрать хороший урожай орехов, то в следующем году будет много хлеба.

Если на небе звезды бледные, то погода установится сухая и ясная.

Нельзя в этот день плохо обращаться с хлебом, даже если наступишь на крошку — жди неприятности.

Кто родился 29 августа

Американского певца Майкла Джексона называли Королем поп-музыки. Он становился лауреатом музыкальном премии «Грэмми» 15 раз. За годы карьеры Джексон выпустил десять студийных альбомов, копии которых купили более миллиарда раз по всему миру. Помимо своих хитов Billie Jean, Thriller, Black or White Джексон запомнился уникальной манерой пения и своей фирменной «лунной походкой».

Фото: Havakuk Levison / Reuters

Английский философ Джон Локк был одним из самых влиятельных мыслителей эпохи Просвещения. Его идеи нашли отражение даже в американской Декларации независимости. Одним из основных постулатов Локка стала теория общественного договора, согласно которой правительство страны может считаться легитимным, только если оно получает согласие управляемых и защищает естественные права жизни, свободы и собственности.

Кто еще родился 29 августа