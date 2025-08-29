Бывший СССР
Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами СНГ

Путин обсудил с Советом безопасности шаги развития отношений со странами СНГ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

Глава государства обсудил с постоянными членами Совбеза шаги, необходимые для развития отношений со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Заседание было организовано в режиме видеосвязи.

«Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ, поговорим о том, что является первоочередным в этом направлении, важным для нас, и что мы должны рассматривать в качестве ближайших наших шагов и ближайших целей», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что Путин обсудил с лидерами стран СНГ мирное урегулирование конфликта на Украине. Глава государства созвонился с коллегами из Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.

