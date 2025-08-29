Работницы российского кафе помогли раскрыть жестокое преступление

В Норильске пройдет суд над мужчиной за убийство знакомого в 2004 году

В Норильске показания работавших в местном кафе в 2004 году женщин стали ключевыми для раскрытия жестокого преступления, совершенного 21 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщины рассказали, что последний раз видели потерпевшего в компании его знакомого. Их показания позволили выйти на след мужчины, который скрывался в Подмосковье. Мужчина был задержан и признался в содеянном. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

31-летнего мужчину с множественными ножевыми ранениями нашли в ноябре 2004 года в квартире на улице Надеждинской. Несмотря на первоначальное расследование, преступление оставалось нераскрытым в течение 20 лет. Согласно признательным показаниям, 21 ноября 2004 года между мужчинами возникла ссора в квартире потерпевшего после совместного посещения кафе. Обвиняемый, спровоцированный оскорблениями, взял нож и ударил им знакомого несколько раз, после чего скрылся с места преступления, уничтожив улики.

