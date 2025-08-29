Рейс из России в Армению задержался из-за отказа двигателей сразу у двух самолетов

Рейс из Сочи в Ереван задержался из-за поломки двигателей у двух самолетов

Двигатели сразу двух пассажирских самолетов сломались перед рейсом из России в Армению. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, рейс Сочи — Ереван задержался из-за поломки лайнеров. Вылет должен был состояться в 6:30, однако у воздушного судна авиакомпании «Россия» оказался неисправен двигатель.

На выполнение перевозки отправили резервный борт, к которому подвезли пассажиров. Однако вскоре клиентов компании снова вернули в терминал, так как самолет не смог улететь из-за отказа двигателя. На данный момент вылет повторно отложили.

Ранее вылетевший из Сочи в Москву пассажирский самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт отправления. Причиной задержки рейса стал отказ левого двигателя.