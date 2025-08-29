Россиян предупредили о блокировке снятия наличных при одном условии

Аналитик Дайнеко: Россияне не смогут снимать наличные при нетипичном поведении

С 1 сентября 2025 года россияне не смогут снимать наличные с банковских карт при нетипичном поведении. Об этом граждан предупредила аналитик проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Под нетипичным подразумевается странное поведение клиента, вызывающее подозрение. Речь идет, в частности, о снятии наличных в банкомате в ночное время, попытка получить крупную сумму, неоднократные запросы на выдачу средств. Кроме того, подозрение может вызвать попытка клиента снять наличные необычным для него образом. Например, если он обычно использует банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом, пояснила Дайнеко.

Финансовые организации также будут блокировать операции, если россиянин в течение суток до нее получил заемные средства — оформил кредит или увеличил лимит кредитной карты. Еще одной ситуацией, которая может вызвать подозрения у банков, отметила Дайнеко может стать кейс, при котором клиент до снятия наличных перевел со своего счета в другой финорганизации крупную сумму или досрочно закрыл вклад и перевел деньги (более 200 тысяч рублей) на свой счет, заключила эксперт.

Ранее сенатор Ольга Епифанова предупредила граждан о возможных блокировках переводов мелких сумм на банковские карты. Она напомнила, что соответствующим правом обладает Росфинмониторинг. Сотрудники ведомства могут приостанавливать операции сроком до 10 дней без участия суда, если перевод вызовет подозрения. Речь идет о мелких переводах, поступлениях от разных лиц или возврат долгов без предоставления подтверждающих документов.