Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 29 августа 2025Россия

Россияне подрались в очереди за мясом и попали на видео

В подмосковном Королеве покупатели подрались на рынке в очереди за мясом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном Королеве покупатели подрались на рынке в очереди за мясом. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с продавцом и завершает покупку. В их диалог вмешивается еще один покупатель. Словесный спор быстро перерастает в потасовку.

Как выяснило издание, молодой человек ударил мужчину в очереди, разбил витрину. Пострадавший порезался об осколки.

Дебошира спустя некоторое время схватили сотрудники Росгвардии. Его доставили в полицию.

До этого сообщалось, что жители Мелеуза в Башкирии подрались в очереди за маслом возле молочноконсервного комбината.

Еще раньше в подмосковных Химках продавщицы избили женщину, вынесшую из магазина 20 пачек сливочного масла.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ушел из жизни величайший гений». Умер композитор Родион Щедрин. Его женой и музой была Майя Плисецкая, которой он дарил балеты

    В США рассказали о доминировании носителя «Цирконов» в Арктике

    Стало известно об обиде Пугачевой на Галкина

    «Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера

    Посол Китая прокомментировал визит Путина в КНР

    Россияне подрались в очереди за мясом и попали на видео

    Стало известно о возможном расширении дела о крупной афере в ведущем театре Москвы

    Школьные и родительские чаты в Москве переведут в Max с 1 сентября

    Планы Запада превратить Украину в государство-лимитроф раскрыли

    Вернувшаяся на родину российская актриса снялась обнаженной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости