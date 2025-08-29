Россияне подрались в очереди за мясом и попали на видео

В подмосковном Королеве покупатели подрались на рынке в очереди за мясом. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с продавцом и завершает покупку. В их диалог вмешивается еще один покупатель. Словесный спор быстро перерастает в потасовку.

Как выяснило издание, молодой человек ударил мужчину в очереди, разбил витрину. Пострадавший порезался об осколки.

Дебошира спустя некоторое время схватили сотрудники Росгвардии. Его доставили в полицию.

До этого сообщалось, что жители Мелеуза в Башкирии подрались в очереди за маслом возле молочноконсервного комбината.

Еще раньше в подмосковных Химках продавщицы избили женщину, вынесшую из магазина 20 пачек сливочного масла.