13:32, 29 августа 2025Силовые структуры

Россиянин получил 13 лет за надругательство над 13-летней школьницей

В Татарстане шантажисту дали 13 лет за надругательство над школьницей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Республике Татарстан к 13 годам колонии приговорили мужчину, надругавшегося над 13-летней школьницей. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в мае 2025 года обвиняемый познакомился с 13-летней девочкой, узнал ее номер телефона и стал писать сообщения интимного характера. Встретив ребенка на улице на следующий день, он под угрозой расправы привел ее к себе домой, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что старшеклассник надругался над 12-летней девочкой на детской площадке на Краснобогатырской улице на востоке Москвы.

