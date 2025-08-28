В Москве старшеклассник надругался над 12-летней девочкой

MK.RU: Старшеклассник надругался над 12-летней девочкой на востоке Москвы

Старшеклассник надругался над 12-летней девочкой на детской площадке на Краснобогатырской улице на востоке Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, подросток схватил незнакомую школьницу и заставил ее совершить действия сексуального характера. Столичные сотрудники полиции задержали юношу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В середине августа сообщалось, что в Ленинградской области задержали таксиста за изнасилование пассажирки-школьницы.

Ранее, в июле, жительница Пензы отбила дочь у мигранта, который пытался над ней надругаться. Выяснилось, что иностранец не в первый раз преследовал несовершеннолетних.