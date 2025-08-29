Российская модель снялась в рекламе бренда косметики Хейли Бибер

Российская модель Анна Горяинова снялась в рекламе бренда косметики Хейли Бибер

Российская модель Анна Горяинова снялась в рекламе бренда косметики жены канадского певца Джастина Бибера, американской модели Хейли Бибер. Соответствующие посты появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах манекенщица продемонстрировала блеск для губ в нескольких образах. Так, она примерила черный слитный купальник, белые мини-шорты и топ, а также красные трусы и свитшот.

При этом в комментарии соосновательнице отечественного бренда Vereja Марии Коморовой в Telegram, модель раскрыла подробности сотрудничества со знаменитостью. «Продюсеры сказали мне, что Хейли нашла меня в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и передала своей команде: "Классная девчонка, давайте ее поснимаем"», — отметила Горяинова, добавив, что Бибер внимательно следит за соцсетями.

