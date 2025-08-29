Российские войска перерезали трассу снабжения на Краматорск в районе прорыва в ДНР

Кимаковский: ВС РФ перерезали трассу снабжения Доброполье — Краматорск

Российские войска в результате успешных боевых действий перерезали трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краматорск в районе прорыва в Доброполье. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем», — приводятся в публикации слова советника.

Он отметил, что контроль над маршрутом значительно усложняет украинскую логистику в районе прорыва.

Кимаковский также рассказал, что российские войска уничтожили на краснолиманском направлении ударный кулак подразделений «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Группировка включала в себя восемь единиц иностранной техники и 50 человек личного состава.