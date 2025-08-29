Россия
Российские врачи спасли потерявшего почти всю кровь бойца СВО

Военные врачи спасли бойца СВО, потерявшего четыре литра крови
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Медики российской группировки войск «Днепр» спасли бойца специальной военной операции (СВО), потерявшего почти всю кровь. Об этом рассказал военный врач с позывным Питер в беседе с РИА Новости.

По его словам, в результате ранения военный лишился четырех литров крови. При этом, согласно данным из открытых источников, в организме взрослого человека может находиться от четырех до шести литров крови.

Питер сообщил, что врачам удалось перевязать сосуды и сделать переливание. «Повреждение подвздошных сосудов, это которые кровь собирают в одну нижнюю полувену и кровь уходит дальше по организму. Один из сосудов был поврежден, и, естественно, из него накровило в живот», — пояснил медик.

После оказания помощи бойца доставили для дальнейшего лечения в Москву. Собеседник агентства подчеркнул, что столичные врачи были поражены сложностью проведенной военнослужащими «Днепра» операции.

Ранее медики Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск извлекли осколок, застрявший в нескольких сантиметрах от сердца бойца СВО. На операцию понадобилось в районе двух минут.

