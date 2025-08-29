Российские врачи спасли потерявшего почти всю кровь бойца СВО

Военные врачи спасли бойца СВО, потерявшего четыре литра крови

Медики российской группировки войск «Днепр» спасли бойца специальной военной операции (СВО), потерявшего почти всю кровь. Об этом рассказал военный врач с позывным Питер в беседе с РИА Новости.

По его словам, в результате ранения военный лишился четырех литров крови. При этом, согласно данным из открытых источников, в организме взрослого человека может находиться от четырех до шести литров крови.

Питер сообщил, что врачам удалось перевязать сосуды и сделать переливание. «Повреждение подвздошных сосудов, это которые кровь собирают в одну нижнюю полувену и кровь уходит дальше по организму. Один из сосудов был поврежден, и, естественно, из него накровило в живот», — пояснил медик.

После оказания помощи бойца доставили для дальнейшего лечения в Москву. Собеседник агентства подчеркнул, что столичные врачи были поражены сложностью проведенной военнослужащими «Днепра» операции.

Ранее медики Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск извлекли осколок, застрявший в нескольких сантиметрах от сердца бойца СВО. На операцию понадобилось в районе двух минут.