Госсекретарь США объявил о закрытии USAID

Госсекретарь США Рубио объявил о начале процедуры закрытия USAID

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале процедуры закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Его заявление опубликовано в соцсети X.

«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А с переходом небольшого числа основных программ в ведение Государственного департамента USAID официально перешло в режим закрытия», — написал он.

1 июля Рубио объявил о прекращении работы USAID. Он назвал закрытие ведомства завершением «эры правительственной неэффективности, одобренной официально».