18:42, 29 августа 2025Экономика

Для производителей древесины захотели снять ограничения на вырубку леса

«Известия»: Производителям древесины могут разрешить вырубку леса сверх лимитов
Виктория Клабукова

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Производителям древесины могут разрешить вырубку леса сверх разрешенных лимитов. Соответствующие меры поддержки бизнеса продвигают в Минприроды, выяснили «Известия».

В ведомстве предлагают снять ограничения на вырубку для компаний лесопромышленного комплекса, чтобы восстановить объемы древесины, недопроизведенные за последние три года. «Суть постановления в том, чтобы не ограничивать бизнес, дать возможность существенно нарастить добычу и компенсировать то снижение производства, которое происходило на российских предприятиях после введения санкций в 2022 году», — рассказал член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Постановление при этом не позволит превышать расчетную лесосеку всего лесничества, которая представляет многолетнюю норму лесовосстановления. Согласно проекту, мера будет действовать до 2027 года.

Ранее сообщалось о продвижении законопроекта о массовой вырубке леса на Байкале. Авторы инициативы отмечают, что сплошная рубка на особо охраняемых территориях будет возможна с целью лесовосстановления, для устранения погибших деревьев. Однако экологи опасаются за благополучие экосистемы Байкала — специалисты допускают, что мера приведет к загрязнению озера и сокращению популяции рыб.

