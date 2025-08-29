Путешествия
Самолет с 160 пассажирами экстренно сел в российском городе

Mash: Самолет с 160 пассажирами экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Самолет с 160 пассажирами экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что к приземлившемуся в российском городе борту подъехали экстренные службы. Причина срочной посадки в Кольцово неизвестна, однако пострадавших в самолете нет.

При этом Telegram-канал издания E1 пишет, что на борту «Уральских авиалиний», летевшем из Читы, ложно сработала сигнализация о задымлении багажного отсека.

Ранее вылетевший из Сочи в Москву пассажирский самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт отправления. Всего на борту находилось 219 пассажиров.

