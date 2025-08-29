Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: Средства ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Чертковском районе. Об отражении атаки сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелась трава, возгорание было оперативно потушено», — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Орловской области в результате отражения атаки БПЛА были повреждены четыре здания. Пострадал один человек.