Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:46, 29 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении Армии России в Покровске

ВС России ведут активные бои в Покровске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации ведут активные бои в Красноармейске (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части смогли продвинуться в Покровске», — рассказал источник канала.

Как отмечается, бои идут и на флангах группировки Вооруженных сил Украины на этом участке фронта, а ВС России пытаются прервать снабжение украинских войск в городе.

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю Российская армия заняла шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Помимо Первого Мая, под контроль Вооруженных сил России перешли села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в Донецкой народной республике, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Названы особенности превращающей танки в металлолом «Малки»

    Швеция вызвала посла России

    В Китае увидели в покупке российских авиадвигателей способ снизить зависимость от США

    Останки таинственно исчезнувшей женщины случайно нашли в пруду два года спустя

    Тонировка стала причиной ареста в российском городе

    Россиянин набросился с ножом на бывшую из-за выброшенных вещей

    В Санкт-Петербурге появятся две новые станции метро

    Взрыв прогремел на автозаправке в российском регионе

    Россияне получили 32 миллиарда рублей от государства Как это им удалось?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости