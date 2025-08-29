ВС России ведут активные бои в Покровске

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации ведут активные бои в Красноармейске (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части смогли продвинуться в Покровске», — рассказал источник канала.

Как отмечается, бои идут и на флангах группировки Вооруженных сил Украины на этом участке фронта, а ВС России пытаются прервать снабжение украинских войск в городе.

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю Российская армия заняла шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Помимо Первого Мая, под контроль Вооруженных сил России перешли села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в Донецкой народной республике, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.