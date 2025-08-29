Мир
16:21, 29 августа 2025Мир

Стало известно о всеобщем разочаровании в спецпосланнике Трампа

Politico: В США и Европе выразили сомнения в компетентности Уиткоффа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Чиновники из США и стран Европы выразили сомнения в способности спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа эффективно справляться с дипломатическими задачами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По мнению ряда американских, украинских и европейских официальных лиц, основная проблема заключается в самоуверенном стиле Уиткоффа, который отказывается консультироваться с экспертами по дипломатическим вопросам.

«Он своего рода мошенник. Он общается со всеми этими людьми, но никто не знает, что он говорит на этих встречах. Он может говорить публично одно, но потом резко меняет свое мнение», — сказал один из собеседников издания.

Кроме того, издание сообщает, что некоторые российские представители тоже якобы разочарованы Уиткоффом из-за его неспособности донести до Трампа «красные линии» президента России Владимира Путина в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что Стив Уиткофф нарушил стандартный дипломатический протокол на встрече с Владимиром Путиным, придя туда без стенографиста из Госдепартамента. Из-за этого у американской стороны не осталось точных записей с предложениями Москвы по мирному урегулированию.

