Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:28, 29 августа 2025Мир

Стало известно об отправленном Эрдоганом сигнале для Запада

Эрдоган, призывая Зеленского к переговорам с Россией, отправил сигнал Западу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, призывая украинского лидера Владимира Зеленского к продолжению переговорного процесса по урегулированию конфликта, посылает сигнал Западу. Он заключается в том, что Анкара планирует сохранять нейтральную посредническую позицию, рассказал РИА Новости дипломатический источник.

Ранее Эрдоган в разговоре по телефону с Зеленским указал на важность продолжения диалога с РФ. Политик выразил готовность сделать все возможное для организации контактов на высоком уровне.

«Президент Эрдоган подтверждает стратегическую позицию Анкары как потенциального посредника между Киевом и Москвой. Турция позиционируется не только как наблюдатель, но и как активный участник переговорного процесса», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, слова о том, что Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины, имеет важное значение для имиджа Анкары.

В начале августа Реджеп Тайип Эрдоган дал совет Владимиру Зеленскому сформировать рабочие группы для гипотетической встречи с российским главой Владимиром Путиным. Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на скорейшее достижение режима прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе задумались о создании буферной зоны на Украине. Ее протяженность составит 40 километров

    Посол рассказал о десятках совместных проектах России и Китая

    Снижение товарооборота России и Китая объяснили

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Путешествующий по миру россиянин объяснил рвение соотечественников в США

    Впавшая на два месяца в кому девушка рассказала о пугающих галлюцинациях

    Юрист перечислила вступающие в силу с сентября изменения для водителей в России

    Стало известно об отправленном Эрдоганом сигнале для Запада

    200-килограммовый россиянин отказался покинуть дом после взрыва

    Получившая большой срок наемница ВСУ обжаловала свой приговор в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости