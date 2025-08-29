Страну НАТО уличили в намерении присоединить к себе соседа

G4media: Президент Румынии Дан хочет присоединить Молдавию и сделал первый шаг

Президент Румынии — страны НАТО — Никушор Дан хочет присоединить Молдавию и сделал первый шаг для этого, не поздравив ее с Днем независимости. Об этом пишет издание G4media со ссылкой на свои источники.

Поздравительное письмо от Дана президенту Молдавии Майе Санду было подготовлено, отмечает издание. Однако оно не было отправлено в Кишинев.

«Это свидетельствует о политическом решении. (...) Место республики Молдова — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое должна поглотить Румыния», — сообщает издание. Уточняется, что об этом заявляют люди, понимающие политику Дана.

Собеседники издания добавляют, что Дан также не приехал на День независимости Молдавии из-за желания присоединить соседнее государство. По их словам, «это стратегия, согласованная с Кишиневом».

27 августа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили Молдавию, чтобы выразить поддержку президенту республики Майе Санду. Она называла целью их визита поддержку страны из-за «вмешательства России».