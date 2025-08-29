Сыгравший роль в «Папиных дочках» актер задолжал миллионы рублей

Сыгравший роль в «Папиных дочках» актер Михаил Казаков задолжал более ₽1,8 млн

Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», задолжал более 1,8 миллиона рублей, в том числе по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что приставы из Тверской области возбудили на Казакова 10 исполнительных производств в 2022-2024 годах.

Ранее стало известно, что звезду «Папиных дочек» Анастасию Сиваеву, исполнившую роль Даши Васнецовой, заметили на съемках продолжения сериала.

До этого российский актер Филипп Бледный, который сыграл в телесериале «Папины дочки» Веника, рассказал о похудении на 20 килограммов.