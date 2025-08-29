Экономика
19:31, 29 августа 2025

Российский регион атаковали тарантулы

Жители Подмосковья переживают нашествие тарантулов
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

Нашествие тарантулов наблюдается в Московской области. О засилье экзотичных членистоногих пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Необычных пауков заметили на юге столичного региона. По словам очевидцев, особи были «огромными и волосатыми». Позднее специалисты определили их как южнорусских тарантулов. Как пояснил арахнолог Федор Мартыновченко, в Подмосковье действительно водятся такие пауки, но опасности для людей они не представляют. «Южнорусские тарантулы встречаются у нас. Но они, как правило, не вылезают из своих норок (...) Эти пауки могут больно укусить, болеть будет несколько дней, но умереть от их укуса нельзя», — успокаивает эксперт. Как считает Мартыновченко, тарантулы могли стать активнее из-за потепления.

Ранее в ряде российских регионов пожаловались на появление ядовитых пауков-ос. Полосатых пауков видят под Москвой, в Татарстане, Башкортостане, Челябинской, Калужской, Курганской, Воронежской, Тульской и Владимирской областях. Аномальное размножение пауков-ос также оправдывают потеплением.

