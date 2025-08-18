В российских регионах пожаловались на засилье ядовитых пауков

В Подмосковье фиксируется нашествие ядовитых пауков-ос

В России расплодились ядовитые аргиопы Брюнниха. Пауки-осы стали активно распространяться в центральных регионах страны, передает Telegram-канал Shot.

На засилье опасных пауков жалуются, в частности, жители Подмосковья. По словам дачников, членистоногие буквально заполонили участки в столичном регионе. Также нашествие полосатых пауков фиксируют в Татарстане, Башкортостане, Челябинской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Такое аномальное размножение пауков-ос специалисты объясняют потеплением. Укус аргиопы не отличается сильной болью, однако у некоторых людей способен вызывать тяжелую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока.

Нашествие тарантулов в скором времени грозит Соединенным Штатам. Как предупреждают энтомологи, оно произойдет в юго-западных и западных штатах страны, когда десятки тысяч самцов начнут выползать на поверхность в поисках самок. Северные же штаты оказались под натиском африканских пчел-убийц. Насекомые уже «захватили» 13 штатов.