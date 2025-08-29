Трамп лишил Харрис государственной охраны

CNN: Трамп отменил приказ Байдена об охране Харрис

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить охрану бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис силами Секретной службы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию соответствующего документа.

«Вы уполномочены прекратить любые меры безопасности, ранее одобренные исполнительным меморандумом, за пределами тех, что предписаны законом, в отношении бывшего вице-президента Камалы Д. Харрис», — говорится в приказе Трампа.

Срок обязательной охраны для бывших вице-президентов составляет полгода после ухода с должности. При этом сообщается, что экс-президент Джо Байден незадолго до ухода из Белого дома продлил защиту Харрис еще на год.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон высмеяла решение Харрис отправиться в тур для продвижения своей новой книги о неудачной президентской кампании. «Она рассказывает о том, как проиграла? Неужели у ее команды нет ни капли самосознания или они просто ее ненавидят?» — написала она.